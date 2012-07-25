Харківська облрада засудила «штучне нагнітання істерії» навколо мовного закону

Харків. 25 липня. УНІАН. Харківська обласна рада ухвалила звернення до Президента України Віктора Януковича та Верховної Ради, у якому засудила «штучне нагнітання істерії» навколо Закону «Про засади державної мовної політики».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення ухвалили депутати Харківської обласної ради сьогодні на позачерговій сесії.

«Харкіська обласна рада засуджує штучне нагнітання істерії навколо прийняття Закону України «Про засади державної мовної політики» та виступає за спокійне і зважене врегулювання ситуації, де головним критерієм має бути відповідність документа Конституції України та міжнародним правовим актам», - йдеться у депутатському зверненні.

Депутати висловили занепокоєння ситуацією, що склалася навколо мовного закону.

«Ніколи в цивілізованому суспільстві бійки, хуліганські акції, голодовки та інші екстремістські чи провокаційні дії не зможуть замінити розумний компроміс, конструктивний діалог і плідну роботу на благо всього суспільства і кожного громадянина», - йдеться у зверненні.

Депутати наголосили, що мовний закон «у жодному разі не обмежує використання й розвиток української мови, але спрямований на захист конституційних прав усіх громадян».

У зверненні депутати зазначили, що політики, які протидіють підписанню та введенню в дію мовного закону, декларуючи європейські прагнення, своїми діями унеможливлюють реалізацію рекомендацій Комітету міністрів Ради Європи щодо удосконалення мовного законодавства України, «створюючи тим самим додаткові перешкоди на шляху європейської інтеграції нашої держави».

У зверненні також наголошується, що Харківська облрада ще у 2006 році ухвалила рішення про вільне використання російської мови в регіоні, яке діє у незмінному вигляді з часу прийняття.

Члени фракції «БЮТ-Батьківщина» у Харківській облраді пропонували зняти з порядку денного сесії питання розгляду звернення щодо мовного закону, однак ця пропозиція не була підтримана більшістю.