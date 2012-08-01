Папа Гуйє зіграє у чвертьфіналі Олімпіади-2012

Харків. 1 серпня. УНІАН. Захисник харківського «Металіста», гравець збірної Сенегалу Папа Гуйє зіграє у чвертьфіналі Оліпмпіади-2012 у Лондоні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ФК «Металіст», у вирішальному, третьому матчі групового турніру збірна Сенегалу зіграла внічию з рахунком 1-1 зі збірною ОАЕ і вийшла у плей-офф Олімпіади-2012. Папа Гуйє знову провів на полі всі 90 хвилин і допоміг збірній добитися необхідного результату.

В суботу о 16.30 за київським часом Сенегал у чвертьфіналі зіграє зі збірною Мексики.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА