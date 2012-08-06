Росіянин намагався вивезти з України майже 340 ювілейних монет
09:32, 06 серпня 2012Харьків
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Перевозив у потягу
Харків. 6 серпня. УНІАН. 336 ювілейних монет спробував вивезти з України в Росію мешканець Бєлгородської області.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківського прикордонного загону, монети номіналом одна, дві та п’ять гривень виявили прикордонники відділу «Харків» під час спільного з митницею огляду одного з вагонів потягу сполученням «Євпаторія – Санкт-Петербург».
Власник товару приховав його в конструктивній порожнині робочого тамбура в картонній коробці.
Монети передано до митниці. Триває експертиза щодо встановлення їхньої вартості.
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