Росіянин намагався вивезти з України майже 340 ювілейних монет

Харків. 6 серпня. УНІАН. 336 ювілейних монет спробував вивезти з України в Росію мешканець Бєлгородської області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківського прикордонного загону, монети номіналом одна, дві та п’ять гривень виявили прикордонники відділу «Харків» під час спільного з митницею огляду одного з вагонів потягу сполученням «Євпаторія – Санкт-Петербург».

Власник товару приховав його в конструктивній порожнині робочого тамбура в картонній коробці.

Монети передано до митниці. Триває експертиза щодо встановлення їхньої вартості.