Партія регіонів дякує своїм виборцям

Харків. 2 жовтня. УНІАН. Обласне відділення та міська організація Партії регіонів оприлюднили звернення до виборців, які підтримали їх на дострокових парламентських виборах.

«Ваша віра, підтримка і прагнення захистити свій вибір забезпечили Партії регіонів упевнену перемогу на Харківщині. Вибори показали, що харків’яни підтриують політику Партії регіонів та її лідера Віктора ЯНУКОВИЧА», - йдеться у зверненні.

Його автори зазначають, що «ця перемога є кращою оцінкою діяльності органів місцевого самороврядування Харкова й Харківської області, більшість у яких представляють депутати від Партії регіонів».

Парторганізації запевняють, що «успішний і стабільний розвиток нашого регіону, зростання добробуту кожного мешканця Харківщини завжди будуть нашими пріоритетними завданнями».