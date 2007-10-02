Салигін: демократична коаліція – це жах!

Харків. 2 жовтня. УНІАН. Голова Харківської облради Василь САЛИГІН назвав фантастичним жахом створення у Верховній раді демократичної коаліції за результатами дострокових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, свій коментар В.САЛИГІН зробив після того, як завершилося голосування в округах і були оголошені екзит-поли.

«Як ви сказали? Помріяти, уявити помаранчеву більшість? Жах! Я б не побажав, щоб воно приснилося у найжахливішому сні. Навіть найбільший фантаст у Харківській області і той, хто найбільше мріє про це, нехай і йому воно не присниться!», - передає слова В.САЛИГІНА АТН.