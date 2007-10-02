Аваков хоче говорити з новим урядом

Харків. 2 жовтня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ сподівається на швидке сформування парламентської коаліції і називає низку актуальних проблем регіону, які він має намір обговорити вже з новим українським урядом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє веб-сайт Харківської облдержадміністрації.

Передусім губернатор говорить про необхідність наведення ладу у сфері державних закупівель: придбання медичного устаткування для лікарень і сільських амбулаторій, шкільних автобусів та комп`ютерів – для загальноосвітніх шкіл, вирішення проблеми тепло забезпечення міста Первомайського.

«Ми довго тримали удар у спробах вирішити ці питання з Міністерствами і чекатимемо формування нового уряду - ситуація була, є і буде під контролем обласної адміністрації», - сказав А.АВАКОВ місцевим журналістам.

Губернатор наголосив, що з новим Кабінетом міністрів Харківська область працюватиме на позитивній ноті: «Позитивний погляд на життя – це те, що допоможе нам побудувати економічно сильну і соціально справедливу європейську державу – Україну».

«Що ж до того відра помиїв, які голова облради Василь САЛИГІН в останні дні вилив на всіх, хто працює в області, то нехай це залишиться на совісті САЛИГІНА – зауважив А.АВАКОВ – Мені смішні і бридкі подібні заяви голови облради».