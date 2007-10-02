Округ №180 першим звітує в Києві

Харків. 2 жовтня. УНІАН. Центральна виборча комісія розпочала прийом протоколів з “мокрими печатками” з виборчих округів.

Як передає кореспондент УНІАН з посиланням на члена ЦВК Анатолія ПИСАРЕНКА, процес прийому протоколів з «мокрими печатками» розпочався приблизно о 7.30 ранку, і першими свої протоколи привезли представники округів з Харківської та Житомирської областей.

Очікується, що сьогодні до кінця дня ЦВК зможе отримати первинні протоколи приблизно від 70 округів.

За інформацією з Харкова, одним з перших в області завершив опрацювання протоколів виборчих дільниць округ №180 (Первомайський, Балаклійський, Барвінківский, Близнюківський райони).

Отримано такі результати:

ПР – 61,14% (59 340),

БЮТ – 10,13% (9 833),

КПУ – 7,19% (6 979),

Блок НУНС - 6,70% (6 503),

Блок Литвина - 4,17% (4 047),

Проти всіх – 2,46%.