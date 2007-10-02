Округ №180 першим звітує в Києві
Подано протоколи з «мокрими печатками»
Харків. 2 жовтня. УНІАН. Центральна виборча комісія розпочала прийом протоколів з “мокрими печатками” з виборчих округів.
Як передає кореспондент УНІАН з посиланням на члена ЦВК Анатолія ПИСАРЕНКА, процес прийому протоколів з «мокрими печатками» розпочався приблизно о 7.30 ранку, і першими свої протоколи привезли представники округів з Харківської та Житомирської областей.
Очікується, що сьогодні до кінця дня ЦВК зможе отримати первинні протоколи приблизно від 70 округів.
За інформацією з Харкова, одним з перших в області завершив опрацювання протоколів виборчих дільниць округ №180 (Первомайський, Балаклійський, Барвінківский, Близнюківський райони).
Отримано такі результати:
ПР – 61,14% (59 340),
БЮТ – 10,13% (9 833),
КПУ – 7,19% (6 979),
Блок НУНС - 6,70% (6 503),
Блок Литвина - 4,17% (4 047),
Проти всіх – 2,46%.