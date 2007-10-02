Аваков знає, хто стане головою Верховної ради

Харків. 2 жовтня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ знає, хто очолить Верховну раду України VI скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідь А. АВАКОВА на запитання журналістів публікує особистий сайт губернатора.

«Я можу назвати ім`я майбутнього спікера нового парламенту, але не можу собі цього дозволити. Я хочу, щоб про це сказали національні лідери», - сказав А.АВАКОВ у відповідь на прохання журналістів зробити прогноз про майбутнього голову Верховної ради України.

«Я можу навіть дозволити дати вам здогадатися, з якої партії буде майбутній спікер. Але, як людина коректна, почекаю, поки про це скажуть національні лідери», - зазначив А.АВАКОВ.

«Можу лише сказати, що привітаю Юлію ТИМОШЕНКО, - сказав він, - і буду радий привітати її на посаді прем`єр-міністра».