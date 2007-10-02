Селезньов: закон недосконалий

Харків. 2 жовтня. УНІАН. Позачергові вибори депутатів Верховної ради показали, що виборче законодавство потребує негайних змін, заявив журналістам голова обласної територіальної виборчої комісії Микола СЕЛЕЗНЬОВ.

За словами М.СЕЛЕЗНЬОВА, вибори 30 вересня, які пройшли по тій же системі, що і в 2006 році, показали, що впровадження пропорційної виборчої системи не створило умов для злагоджених дій суб’єктів виборчого процесу, а саме, політичних партій.

Позачергові вибори пройшли з деякими змінами до «Закону про вибори народних депутатів України», але, на думку голови ОТВК, ці зміни не вирішили проблем минулого року, а деякі - навіть поглибили.

Саме тому М.СЕЛЕЗНЬОВ упевнений, що одразу після прийняття депутатами VI скликання присяги необхідно приступати до вдосконалення виборчого законодавства, починаючи із самої системи виборів. Адже, на його думку, за 1-2 роки гострота сприйняття проблем, пов’язаних з виборами, знизиться.