Показники ПР упали, БЮТ – зросли

Харків. 2 жовтня. УНІАН. Порівняно з результатами підрахунку голосів учорашнього дня показники Партії регіонів у Харківській області на сьогодні опустилися нижче 50%, БЮТу - трохи зросли, а комуністи обходять Блок НУ-НС.

ЦВК подає на 14.48 такі результати: Партія регіонів – 49,60%, БЮТ – 16,36%, КПУ – 8,28%, НУНС – 8,12%, Блок Литвина – 4,57%.

Оброблено 97,19% протоколів на 14.48 другого жовтня.

Соціалістична партія, а також партія Наталії ВІТРЕНКО (ПСПУ), за даними ЦВК, на Харківщині не долають 3-відсоткового бар’єру: СПУ – 2,64%, ПСПУ – 2,56%.

1 жовтня на 17.25 були такі результати: Партія регіонів – 50,24%, БЮТ – 15,93%, НУНС - 8.21%, КПУ – 8,14%, Блок Литвина – 4,62%. (Було опрацьовано майже 77% протоколів).