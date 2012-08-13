Аваков обіцяє не пробиратися в сукні до парламенту

Харків. 13 серпня. УНІАН. Колишній голова Харківської облдержадміністрації, голова Харківської обласної організації «Батьківщини» Арсен Аваков сподівається, що суд відмовить Генеральній прокуратурі України в його екстрадиції.

Про це він сказав в інтерв`ю «Главкому».

За словами екс-губернатора, Україна надала документи до італійського суду і прокуратури, щоб вони могли їх вивчити і ухвалити рішення по суті питання.

«Італійська прокуратура їх подивилася і пішла на абсолютно безпрецедентний крок, рідко таке буває: італійські прокурори відмовилися підтримувати в цьому звинуваченні українських прокурорів. Ми розраховуємо, що у вересні відбудеться засідання, на якому дивна українська Феміда одержить відповідь від європейської Феміди», - наголосив А.Аваков.

Він розраховує, що Україні буде відмовлено в його екстрадиції. «І європейські інституції дали оцінку якості цієї справи. Я сподіваюся, що це послужить ще одним аргументом для Генпрокуратури, для українського суду, щоб ця фальшива справа була закрита», - сказав він.

У відповідь на питання: «Припустимо, італійський суд відмовить Україні, далі ваш статус буде яким?» А.Аваков сказав: «Далі до мене немає питань. На підставі цих документів я звернуся до Інтерполу з тим, щоб в інших країнах блокувати ордери з боку України. Можливо, італійський суд надасть мені якийсь статус спеціального перебування в країні як різновид посвідки на проживання, можливо, продовжать візу. Про це поки що рано говорити... Це все, якщо припустити, що я, як і раніше, не зможу в`їхати до своєї країни».

Відповідаючи на запитання про те, що за списком опозиції він гарантовано проходить до парламенту, але далі йому потрібно буде приїхати до України для оформлення документів, і тоді, ще без депутатського імунітету, він може потрапити під переслідування, А.Аваков процитував Скарлетт О’Хара: «Я подумаю про це завтра».

«У нас достатньо багато часу зараз. Поки ми зосередимося на виборному процесі, а я поки що подумаю, як вчинити. У бороді чи в жіночій сукні я до парламенту пробиратися не буду, щоб скласти там присягу. Думаю, ми знайдемо правовий шлях», - сказав А.Аваков.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня 2012 року прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу стосовно А.Авакова за ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу (перевищення службових повноважень і влади, що призвели до тяжких наслідків). Його підозрюють в причетності до незаконної зміни цільового призначення і передачі у власність 55 га державних земель вартістю більш як 5,5 млн. грн. 31 січня 2012 року А.Авакова оголосили в міжнародний розшук. 25 березня А.Авакова було затримано в італійському місті Фрозіноні. Апеляційний суд Риму 12 квітня звільнив А.Авакова з-під варти.