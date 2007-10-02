Завтра XV сесія міської ради

Харків. 2 жовтня. УНІАН. У вівторок, 3 жовтня, о 10.00 відбудеться XV сесія Харківської міської ради.

Як повідомляє прес-служба міськради, заплановано розглянути 48 питань.

Сесія транслюватиметься у прямому ефірі на трьох харківських телеканалах: «7 канал», «Simon» та «ОТБ».

Як повідомляв УНІАН, XV сесія Харківської міськради мала відбутися 26 жовтня, але рішенням мера Михайла ДОБКІНА була перенесена після повідомлення про закладення вибухівки в залі з мотивів безпеки.