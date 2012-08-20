Погода в День Незалежності

Харків. 20 серпня. УНІАН. У День Незалежності, 24 серпня, на переважній частині території України буде гарна погода.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив директор Українського гідрометеорологічного центру МНС України Микола Кульбіда.

За його словами, цього тижня погода в Україні визначатиметься впливом атмосферних фронтів, які переміщуються із Заходу. Зокрема, на західних та північних територіях України 25-26 серпня очікуються опади, а 27 серпня вони досягнуть східних регіонів.

24 серпня в Україні очікується хороша погода, зазначив М.Кульбіда. За його словами, цього дня невеликі дощі пройдуть лише в Одеській, Херсонській, Миколаївській областях та у Криму, в інших регіонах буде без опадів. Температура повітря на більшій частині території України становитиме 20-25°, а на півдні та сході – 25-30°.

У Києві, за прогнозом Укргідрометцентру, цього тижня буде переважно сухо, невеликі дощі очікуються лише 23 і 26 серпня. Температура повітря складе 20-25°, в окремі дні – до 28-29°.