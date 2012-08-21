В Харківській області укладено 21 договір в рамках програми доступного житла

Харків. 21 серпня. УНІАН. У Харківській області в рамках Програми здешевлення іпотечного кредитування укладено 21 договір на суму понад 4 млн. грн.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це поінформував в ефірі програми «Від влади до громади» на обласному радіо губернатор Михайло Добкін.

За його словами, сьогодні держава, завдяки соціальним ініціативам Президента України, пропонує дуже вигідні умови здешевлення іпотечного кредиту: 3% річних з можливістю погашати тіло кредиту і відсотки протягом 15 років. Такі умови доступні не в кожній країні, навіть з більш сильною економікою.

«На сьогодні в області вже укладено 21 договір на суму понад 4 млн. грн. Ще близько 300 осіб виявили бажання взяти участь у цій програмі, зараз вони розглядають умови і вибирають ті будинки, в яких вони хотіли б придбати житло в кредит», - сказав М.Добкін.

Проте він додав, що, незважаючи на вигідні умови Програми, є декілька нюансів, які сьогодні заважають ширшій реалізації ініціативи Президента України.

«Перше - це те, що брати участь у цій Програмі можуть лише ті люди, які стоять на квартирному обліку. Поспілкувавшись з великою кількістю потенційних покупців, ми дійшли висновку, що необхідно ініціювати перед Кабінетом міністрів зміни до постанови, де ця норма була б скасована. Також ще одним гальмом на шляху реалізації цієї ініціативи є первинний внесок у розмірі 25% від вартості житла. Враховуючи фінансове становище наших людей, потрібно робити первинний внесок без яких-небудь додаткових гарантій у розмірі 10%. Ці 2 кроки значно б прискорили і процес отримання кредиту, і збільшили б кількість людей, охочих скористатися цією Програмою. Відповідні листи були направлені до Кабінету міністрів. Там розглядаються ці питання», - сказав М.Добкін.

На знімку: будинок у П’ятихатках, який споруджується рамках програми доступного житла.