У понеділок на сході тепло і сухо

Харків. 3 вересня. УНІАН. У понеділок в Україні збережеться суха і тепла погода.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 3 вересня буде мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, у південній частині північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 18°, у східних областях місцями 6-9° тепла; вдень 22-27°, на Закарпатті 28-33°.

У Київській області мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 22-27°.

У столиці без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 24-26°.

2 вересня температура води становила в Чорному та Азовському морях 21-24°, в районі Чорноморського 16°, в Дніпрі біля Києва 19°.

