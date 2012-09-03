Двоє дітей отруїлися засобом для промивання труб

Харків. 3 вересня. УНІАН. У Харкові двоє шестирічних дітей потрапили до реанімаційного відділення лікарні через отруєння засобом для промивання труб.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на прокурора Київського району Харкова Олександра Бударного.

За його даними, шестирічні брат і сестра поступили до обласної дитячої клінічної лікарні з діагнозом «отруєння невідомою речовиною» ввечері 29 серпня.

На цей час встановлено, що діти, найімовірніше, отруїлися, вживши засіб для промивання труб «Кріт». На місці події правоохоронці вилучили речовину лужного типу.

За даними лікарів, зараз загрози життю дітей немає.