Результати матчів 8-го туру Прем’єр-ліги

Настуний тур – 15 вересня

Харків. 3 вересня. УНІАН. Матчами у неділю завершився 8-й тур Української прем`єр- ліги. У напруженому центральному матчі туру донецький Шахтар виграв у київського Динамо 3:1 (Кучер 19, 62, Адріано 81 - Ярмоленко 45). Результати інших поєдинків: Ворскла - Дніпро 2: 2 Волинь - Металіст 2: 1 Арсенал - Металург З 3: 0 Кривбас - Іллічівець 1: 2 Карпати - Металург Д 0: 1 Чорноморець - Зоря 2: 1 Говерла - Таврія 2: 1 На знімку: епізод матчу Волинь - Металіст. Фото metalist.ua

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