Результати матчів 8-го туру Прем’єр-ліги

09:20, 03 вересня 2012
Харьків
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Настуний тур – 15 вересня

Харків. 3 вересня. УНІАН. Матчами у неділю завершився 8-й тур Української прем`єр- ліги.

Волинь - Металіст 2:1 2 вересня 2012 8-й тур

У напруженому центральному матчі туру донецький Шахтар виграв у київського Динамо 3:1 (Кучер 19, 62, Адріано 81 - Ярмоленко 45).

Результати інших поєдинків:

Ворскла - Дніпро 2: 2

Волинь - Металіст 2: 1

Арсенал - Металург З 3: 0

Кривбас - Іллічівець 1: 2

Карпати - Металург Д 0: 1

Чорноморець - Зоря 2: 1

Говерла - Таврія 2: 1

На знімку: епізод матчу Волинь - Металіст.

Фото metalist.ua

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