Результати матчів 8-го туру Прем’єр-ліги
09:20, 03 вересня 2012Харьків
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Настуний тур – 15 вересня
Харків. 3 вересня. УНІАН. Матчами у неділю завершився 8-й тур Української прем`єр- ліги.
У напруженому центральному матчі туру донецький Шахтар виграв у київського Динамо 3:1 (Кучер 19, 62, Адріано 81 - Ярмоленко 45).
Результати інших поєдинків:
Ворскла - Дніпро 2: 2
Волинь - Металіст 2: 1
Арсенал - Металург З 3: 0
Кривбас - Іллічівець 1: 2
Карпати - Металург Д 0: 1
Чорноморець - Зоря 2: 1
Говерла - Таврія 2: 1
На знімку: епізод матчу Волинь - Металіст.
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