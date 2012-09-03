Вклади в банку «Базис» обіцяють повернути

Харків. 3 вересня. УНІАН. Реєстри кредиторів ліквідованого банку «Базис» будуть складені до 28 вересня.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на уповноважену особу ліквідатора Ганну Гонтар.

За її даними, реєстр кредиторів складається за даними, зареєстрованими на 15 травня 2012 року - з моменту введення тимчасової адміністрації в АКБ «Базис». Вимоги вкладників, які поклали кошти на депозити після 15 травня, задовольнятимуть за окремою схемою.

Г.Гонтар підкреслила, що 31 серпня була затверджена максимальна сума вкладів, яку повертатимуть фізичним особам із їхніх депозитних рахунків, – не більше 200 тис грн на кожного вкладника-фізособу, незалежно від кількості рахунків, відкритих на його ім’я.

Уповноважена особа ліквідатора зазначила, що нерухомі активи банку - споруди, земля – будуть реалізовані на аукціоні для подальшого погашення заборгованостей перед кредиторами.

Г.Гонтар наголосила, що вимоги кредиторів задовольнятиме ліквідатор банку, кошти за вкладами повертатиме Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Виплату гарантованої суми через банки-агенти проведуть протягом трьох місяців з того дня, як вклади оголосили недоступними.

За даними Г.Гонтар, на сьогодні сума вкладів фізичних осіб на депозитах становить близько 360 млн грн, загальна сума кредитів, узятих у банку «Базис», становить 532 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України постановою №357 від 23 серпня 2012 ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії й призначення ліквідатора публічного акціонерного товариства «АКБ «Базис» Ладоненка В.Н.

Довідка УНІАН. Банк «Базис» заснований у 1991 році під керівництвом екс-губернатора Харківської області Арсена Авакова. За класифікацією НБУ, «Базис» належить до групи невеликих фінустанов із активами менше 3 млрд грн.

Банк входить до складу фінансово-промислової групи «Інвестор». Його найбільшими бенефіціарами на 1 квітня 2012 року були Олег Гайовий, Ігор Моркотонов, Ігор Котвицький.

Фото Володимира КРАВЧЕНКА