Харків. 3 вересня. УНІАН. Цього року Міжнародний економічний форум планує прийняти 350 учасників

Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на директора Департаменту економіки і міжнародних відносин ХОДА Сергія Авершина.

Він зазначив, що Міжнародний економічний форум «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи» став традиційним і впізнаваним не лише в Харківському регіоні, а й в усій Україні.

«У цьому році форум планує прийняти 350 учасників. Вони будуть поділені на декілька панелей, розподілених за тематикою. На сьогоднішній день вже є близько 20 іноземних компаній, який будуть брати участь у форумі. Це Shell, Nestle, провідна консалтингова компанія світу «PricewaterhouseCoopers», Ощадбанк Росії і т.д. Це дуже великі компанії. Орієнтовно їх будуть представляти близько 40-50 осіб», - сказав С.Авершин.

Також він зазначив, що цього року буде багато представників іноземних дипломатичних установ, посольств, консульств. Всього на форумі буде представлено 14 країн далекого і ближнього зарубіжжя: Російська Федерація, США, Китай, Польща, Німеччина, Нідерланди, Словаччина, Словенія, Чехія, В`єтнам, Азербайджан, Литва, Білорусія, Казахстан.