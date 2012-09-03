У Харкові собака покусав 4-річного хлопчика
19:10, 03 вересня 2012Харьків
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Міліція перевіряє обставини події
Харків. 3 вересня. УНІАН. У Харкові 4-річного хлопчика покусав собака.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харкова з посиланням на прокурора Київського району міста Володимира Купріянова.
За його інформацією, надзвичайна подія сталася 2 вересня. Дитину покусав собака, що вистрибнув з території домоволодіння на вулицю за своїм господарем, який вийшов викидати сміття.
Хлопчика 2008 року народження із рваними ранами лівого стегна доставлено в Харківську обласну дитячу клінічну лікарню. Після надання невідкладної медичної допомоги батьки забрали дитину додому.
Київський райвідділ міліції розпочав перевірку обставин травмування дитини.
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