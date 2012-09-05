Фахівці назвали причину вибуху газу в будинку на вулиці Слинька

Харків. 5 вересня. УНІАН. Причиною вибуху в житловому будинку по вулиці Петра Слинька, 2б стало джерело відкритого вогню на кухонній плиті.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, таку версію на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оприлюднив голова правління ПАТ «Харківміськгаз» Валерій Безлєпкін.

За його даними, фахівці підприємства з’ясували, що осередком займання стала газова плита, на якій були увімкненими дві конфорки. Поряд з конфоркою стояла вигоріла сковорода із залишками їжі та вигорілою ручкою.

За припущеннями спеціалістів, ця ручка стала джерелом вогню, який поширився на холодильник і на якийсь пластмасовий прилад на стіні. У кутку кухні розташована газова труба - газопровід низького тиску, який був з’єднаний з плитою гнучким шлангом. За припущенням В.Безлєпкіна, плавлячись, пластмаса крапала на гнучкий шланг, що призвело до витоку газу.

«На щастя, концентрація газу в квартирі становила не більше ніж 5%, тому і вибух був не тієї потужності, якої міг би бути. Якби квартира заповнилася газом повністю і стався вибух, то від цього будинку і двох найближчих не залишилося б нічого, їх би знесло дочиста, були б самі руїни», - сказав В.Безлєпкін.

Як зазначили у прес-службі міськради, слідче управління Харківської обласної прокуратури, яке створило комісію для вивчення всіх обставини події, цю версію поки офіційно не підтвердило.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 4 вересня, о 10.30 у Харкові в 9-поверховому будинку на вул. Петра Слинька, у квартирі на 3-му поверсі стався вибух, за попередніми даними, побутового газу. Внаслідок вибуху постраждало п’ятеро осіб. З будинку було евакуйовано майже 50 осіб. До ліквідації наслідків вибуху залучено 55 осіб та 10 одиниць техніки.

За даними міськради, на сьогодні усі мешканці пошкодженого будинку отримали матеріальну допомогу в розмірі 1 тис грн на кожного члена родини. На цей час 20 родин (64 особи) з пошкодженого вибухом будинку по вул. Слинька, 2б розселили в три готелі і гуртожиток КП «Харківміськліфт».

Фото Володимира КРАВЧЕНКА