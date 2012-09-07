Погода в суботу

Харків. 7 вересня. УНІАН. 8 вересня на території України очікується мінлива хмарність, переважно без опадів. Лише в Західних, а вдень і в Північних областях пройде невеликий короткочасний дощ, гроза.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер протягом доби переважатиме західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 7-12°, на узбережжі Криму та Одещини 13-18°; вдень 16-21°, у південній частині та на Закарпатті 21-26°.

У Києві та області вночі без опадів, вдень місцями очікується невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 7-12°, вдень 16-21°. По м. Києву температура вночі 9-11°, вдень 17-19°.

7 вересня температура води становила в Чорному та Азовському морях 21-23°, в Дніпрі біля Києва 19°.