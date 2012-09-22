В Чугуєві розбився військовий літак, загинув курсант

14:51, 22 вересня 2012
Харьків
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Обставини з’ясовуються

Літак L-39

Харків.22 вересня. УНІАН. Поблизу Чугуєва під час виконання навчально-тренувального польоту розбився курсант Харківського університету Міноборони України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС України, трагедія сталася сьогодні, близько 12.30.

За попередніми даними, курсант, 1991 року народження, на літаку чеського виробництва (модифікація уточнюється) двічі виконав політ з інструктором, третій здійснював сам.

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