Новітні американські винищувачі F-35C вже виглядають абсолютно 'іржавими' (відео)

Через вплив агресивного морського середовища та складних погодних умов зовнішнє покриття літаків з часом змінює свій вигляд.

Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) показало відео зльоту палубного F-35C, який вирушив на виконання завдання. На перший погляд може здатися, що борт вкритий іржею, а його стелс-покриття місцями облізло. Насправді ж такий зовнішній вигляд ймовірно пояснюється звичайним знебарвленням, повідомляє Defense Express.

Американський авіаносець USS Abraham Lincoln (CVN 72) вже понад 200 днів не заходив до порту та активно залучений до бойових операцій проти Ірану. Тривале перебування в морі й постійна експлуатація в складних умовах не могли не позначитися на стані палубних літаків.

За словами фахівців порталу, на зовнішній вигляд покриття F-35C вплинуло поєднання агресивного морського середовища та складних погодних умов. Через це покриття тьмяніє та змінює відтінок.

Водночас ці зміни мають переважно косметичний характер і не впливають на стелс-характеристики літака. Саме покриття ймовірно також не зазнає фізичної деградації.

У морських умовах дійсно є ризик появи корозії, однак компанія Lockheed Martin (виробник F-35) запевняє, що для боротьби з нею діє спеціальна програма, яка включає комплекс заходів і процедур для захисту літака в різних умовах експлуатації. Останніми роками ці заходи були додатково посилені.

У Defense Express нагадують, що різка зміна зовнішнього вигляду покриття літаків вже траплялася раніше. Рік тому експерти повідомляли про схоже явище на винищувачах F-15E, які були розгорнуті на Близькому Сході.

Тоді зміну зовнішнього вигляду покриття пояснили експлуатацією в екстремальних погодних умовах регіону. У Повітряних силах США підкреслювали, що це лише косметичний ефект, який не впливає на бойові можливості літака.

Фахівці вважають, що кампанія на Близькому Сході стала своєрідним полігоном для перевірки ефективності процедур обслуговування палубних F-35C і підтримання їхньої боєготовності в умовах тривалої експлуатації.

Накопичений досвід допоможе визначити напрями для вдосконалення, які можуть бути критично важливими під час потенційних конфліктів значно більшого масштабу, наприклад, із КНР.

Винищувач F-35 – інші новини

Зазначимо, що програма F-35 активно розвивається, попри труднощі, які характерні для будь-якої нової техніки. На сьогодні введено в експлуатацію три головні модифікації літака – стандартний F-35A, літак із коротким зльотом та вертикальною посадкою F-35B та палубний F-35C.

Загальна кількість побудованих машин усіх типів перевищує 1300 одиниць, що робить F-35 наймасовішим винищувачем п’ятого покоління в історії. Літак продовжують отримувати нові користувачі. Нещодавно його офіційно прийняла на озброєння Польща.

Серед експертів ведуться дискусії щодо можливої передачі F-35 Україні, однак на заваді цьому стоїть велика кількість перешкод, зокрема відсутність інфраструктури для експлуатації стелс-винищувачів.

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