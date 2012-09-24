Добкін зустрівся з делегацією Ради директорів ЄБРР

Харків. 24 вересня. УНІАН. Сьогодні голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін зустрівся з делегацією Ради директорів Європейського банку реконструкції і розвитку.

В ході зустрічі було презентовано промисловий, сільськогосподарський, культурний та інноваційний потенціал Харківської області. Особливу увагу М.Добкін приділив енергозберігаючим технологіям, повідомляє сайт ХОДА.



«Житлово-комунальне господарство Харківської області побудоване за зразком радянської системи. Вона була розрахована на енергоносії, які були дешевими при Радянському Союзі, і сьогодні це створює нам дуже великі проблеми у зв`язку з вартістю газу і електроенергії. Ми зацікавлені в співпраці у сфері енергозберігаючих технологій на будь-якому з наших підприємств-монополістів, які виробляють воду, теплову енергію, або займаються водовідведенням, а також - у розвитку малої енергетики», - сказав губернатор.

До уваги Ради директорів ЄБРР були представлені інноваційні інвестиційні проекти, що реалізуються підприємствами промисловості на території Харківського регіону: модернізація серійних та освоєння нових тракторів ВАТ «Харківський тракторний завод ім. Серго Орджонікідзе», організація виробництва устаткування для нанесення багатошарових зміцнюючих нанопокриттів ПАТ «ФЕД», створення мережі автоматичних пристроїв продажу недорогої якісної води в рамках національного проекту «Якісна вода» ТОВ «Українська Баварія», проекти українсько-російського технопарку «Слобожанщина», «Технополіс П`ятихатки» та низки проектів з реконструкції у сфері ЖКГ.

М.Добкін також нагадав, що 7 вересня у Харкові відбувся черговий Міжнародний економічний форум, який зібрав 350 учасників.

«Найголовніше те, що представники великого бізнесу, який працює безпосередньо в місті Харкові, закликали колег зі своїх країн інвестувати в Харківську область і висловили спільну думку, що їм комфортно працювати тут як бізнесменам. Ця оцінка для нас дуже важлива. Я гадаю, що ті проекти, які ви будете тут реалізовувати, дозволять вам переконатися, що бізнес на Харківщині почувається дуже комфортно», - наголосив М.Добкін.

У зустрічі також взяли участь перший заступник губернатора Валентин Дулуб, перший заступник голови Харківської обласної ради Олена Олешко, заступники губернатора Андрій Моченков та Юрій Сапронов. Керівництво ЄБРР представили директор від Італії Джорджіо Леччезі, директор від ЄС Петер Баш, директор від Угорщини, Чехії, Словаччини, Хорватії та Грузії Андраш Карман, директор від Швейцарії, України, Ліхтенштейну, Туркменістану, Сербії, Чорногорії і Молдавії Вернер Грубер, а також заступники директорів від ряду європейських держав.

Фото прес-служби ХОДА