Бережна і газета «Время» оголошують конкурс для майбутніх юристів

Харків. 5 жовтня. УНІАН. Напередодні дня юриста народний депутат України Ірина Бережна виступила з ініціативою провести конкурс на кращий законопроект для студентів та аспірантів харківських вищих навчальних закладів.

Про ідею конкурсу в інтерв`ю харківським журналістам розповіла сама І.Бережна.

Користуючись нагодою, вона привітати всіх юристів з професійним святом. «Як випускник юридичного факультету, я добре розумію, як важливо підтримати ініціативних студентів та аспірантів. Упевнена, що багато хто з них вже має своє бачення процесів, що відбуваються в країні. Вони не лише розуміють, як важливо країні мати досконале законодавство, але й можуть запропонувати свій варіант того або іншого законопроекту, який спрямований на адаптацію українських законів до міжнародних норм і стандартів», - передає слова І.Бережної газета «Время».

За словами І.Бережної, як глава підкомітету з питань захисту прав, свобод, інтересів громадян і систематизації адаптації законодавства України до міжнародно-правових стандартів у сфері правосуддя, вона тісно працює і зі студентським середовищем. «Зокрема, - зазначила вона, - ми вже проводили низку круглих столів, на яких студентська молодь пропонувала свої законодавчі ініціативи щодо наповнення законопроектів про перше робоче місце для молодих фахівців. Багато які з цих ініціатив були підтримані мною при підготовці цього законопроекту, який вже пройшов у парламенті перше читання».

І.Бережна запросила взяти участь у конкурсі на кращий законопроект студентів юридичних вузів Харкова – «міста, яке завжди славилося кращими юридичними практиками».

Підсумки конкурсу будуть оголошені в день студента - 25 січня 2013 року. На підставі цих робіт народний депутат пропонує створити «Банк студентських законодавчих ініціатив». «Упевнена, що цей банк стане могутнім поштовхом для роботи майбутнього парламенту щодо поліпшення українського законодавства, а автори законопроектів стануть відомими не лише в Харкові, але й у всій Україні», - сказала І.Бережна.

Переможець конкурсу, зазначила вона, «стане моїм помічником народного депутата - в майбутньому складі парламенту».

І.Бережна подякувала газеті «Время» за те, що вона погодилася стати співорганізатором конкурсу. Вирішено, що законодавчі ініціативи, а також резюме їх авторів, будуть опубліковані на сторінках цієї газети.