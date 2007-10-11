Влада провокує конфлікти між комерційними структурами – Третецький

Харків. 11 жовтня. УНІАН. Директор ТОВ «Преса-Харків» Василь ТРЕТЕЦЬКИЙ вважає, що влада Харкова свідомо провокує конфлікти між комерційними структурами, і звернувся з цього приводу до обласної прокуратури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив В.ТРЕТЕЦЬКИЙ на прес-конференції, коментуючи рішення 15-ї сесії Харківської міськради надати дозвіл кільком комерційним структурам на оренду земельних ділянок під кіоски для продажу періодики.

За його словами, саме на цих ділянках розташовані і давно діють кіоски ТОВ «Преса-Харків», і влада могла б виділяти землю в інших місцях. «Невже мало місця, тих 9-12 метрів, щоб розмістити кіоск?», - поставив риторичне запитання до влади В.ТРЕТЕЦЬКИЙ.

Згідно з рішенням міськради від 4.10.07 розподілу підлягають 110 земельних ділянок між трьома фірмами «Твоя преса», «Восток Прес», «Преса-Трейд», які, як стверджує В.ТРЕТЕЦЬККИЙ, мають відношення до «Українського Медіа Холдингу», що останнім часом активно освоює в Україні ринок дистрибуції періодики.

«Відтак, ми очікували приходу кампаній УМХ на харківський ринок, але не могли собі уявити, що це відбуватиметься так не цивілізовано, фактично по-варварськи», - сказав В.ТРЕТЕЦЬКИЙ.

Директор ТОВ «Преса-Харків» вважає, що ігнорування конкурсного підходу і надання переваги одним комерційним структурам на шкоду іншим є відвертими проявами корупції з боку влади Харкова, тому він і звернувся із відповідною заявою до прокуратури Харківської області.

«Рівень цинізму і правового нігілізму нинішніх керівників Харкова мене просто вражає, - заявив В.ТРЕТЕЦЬКИЙ - тому ми змушені з цим боротися й привселюдно розвінчувати різноманітні афери міських чиновників».

Директор ТОВ «Преса-Харків» повідомив, що також має намір звернутися до керівництва «Українського Медіа Холдингу» і з’ясувати, яким чином компанії УМХ збираються отримати у Харкові спірні земельні ділянки, на яких розташовані чужі газетні кіоски.