У Краснограді вибух: загинула людина

Харків. 11 жовтня. УНІАН. У Краснограді внаслідок вибуху під час проведення зварювальних робіт загинула одна людина, ще двоє були травмовані.

Інформацію про це кореспондентові УНІАН підтвердив керівник відділу з питань надзвичайних ситуацій Красноградської райдержадміністрації Олег Ткачук.

За його словами, на одному з підприємств міста проводилися зварювальні роботи поблизу цистерни з-під нафти. О.Ткачук припустив, що під час робіт іскра могла потрапити на пристрій, який скидає пари з ємності.

«Стався вибух, загоряння не було. Одна людина загинула, ще двоє постраждали», - сказав О.Ткачук.

За даними прес-служби прокуратури Харківської області, у Красноград на місце події виїхав перший заступник прокурора області Володимир Суходубов разом зі слідчими. На місці події працює слідчо-оперативна група та експерти.

Інформація про причини вибуху з’явиться пізніше.

Помічник начальника Головного територіального управління МНС України в Харківській області Ігор Лупандін кореспондентові УНІАН повідомив, що рятувальники на місце події не виїжджали, оскільки не було займання. За його словами, зараз на місці події працюють фахівці інспекції з охорони праці.