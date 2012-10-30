Партія регіонів перемогла на всіх мажоритарних округах Харківщини - ЦВК

Підраховано 100% протоколів

Харків. 30 жовтня. УНІАН. В Харківській області, за попередніми даними, у всіх 14 мажоритарних округах перемогу здобули представники Партії регіонів. Дані голосування 28 жовтня опубліковані на офіційному сайті Центральної виборчої комісії за результатами опрацювання 100% протоколів. Таким чином, на виборах до Верховної ради України по одномандатних округах Харківщини перемогли: В окрузі №168 - представник Партії регіонів Валерій Писаренко - 43,44% голосів виборців. На другому місці - Ігор Балута («Батьківщина») - 29,34%. В окрузі №169 - представник Партії регіонів Ірина Бережна - 41,82% голосів. На другому місці - Олександр Кірш («Батьківщина») - 34,13%. В окрузі № 170 - представник Партії регіонів Дмитро Святаш - 38,39% голосів. На другому місці - Алла Александровська (КПУ) - 22,15% голосів. В окрузі №171 - представник Партії регіонів Ірина Горіна - 46,31% голосів. На другому місці - Валерій Малюга («УДАР») - 23,47%. В окрузі №172 - представник Партії регіонів Володимир Мисик - 51,97% голосів. На другому місці - Віталій Прилипко («УДАР») - 20,60%. В окрузі №173 - представник Партії регіонів Анатолій Денисенко - 50,60% голосів. На другому місці - Костянтин Старков (КПУ) -14,21%. В окрузі №174 - представник Партії регіонів Олександр Фельдман - 58,57%. На другому місці - Сергій Петрик («УДАР») -12,62%. В окрузі №175 - представник Партії регіонів Володимир Кацуба - 54,84% голосів. На другому місці - Іван Варченко («Батьківщина») - 19,50% . В окрузі №176 - представник Партії регіонів Дмитро Шенцев - 58,64%. На другому місці - Степан Гавриш (самовисуванець) - 17,76%. В окрузі №177 - представник Партії регіонів Віктор Остапчук - 56,82%. На другому місці - Андрій Ровчак («Батьківщина») - 22,71%. В окрузі №178 - представник Партії регіонів Дмитро Добкін - 65,11%. На другому місці - Геннадій Федотов (КПУ) - 14,27% голосів. В окрузі №179 - представник Партії регіонів Анатолій Гіршфельд - 45,16% голосів. На другому місці - Сергій Петренко («УДАР») - 13,56%. В окрузі №180 - представник Партії регіонів Олександр Біловол - 55,32% голосів. На другому місці - Анатолій Дмитрієв («Батьківщина») - 19,99%. В окрузі №181 - представник Партії регіонів Євген Мураєв - 56,15% голосів. На другому місці - Михайло Ярмолюк (УДАР) - 12,29%.

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