Фестиваль «Харьковская сирень» матиме свій музичний символ

Харків. 30 жовтня. УНІАН. Найближчим часом буде оголошено конкурс на музичний символ фестивалю «Харьковская сирень».

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це сказала сьогодні в ході прямої телефонної лінії газети «Время регионов Харьковщины» начальник управління у справах преси та інформації ХОДА, співголова оргкомітету Міжнародного кінофестивалю «Харьковская сирень» Вікторія Маренич.

«Ми запрошуємо взяти участь усіх, хто може і хоче написати вірші та музику, ми з радістю приймемо всі роботи і організуємо журі, яке зможе гідно оцінити їх», - сказала В.Маренич.

