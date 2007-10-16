Питання про зміну губернатора не ставитиметься

Кандидат у народні депутати України від БЮТ Олександр ФЕЛЬДМАН вважає, що Арсен АВАКОВ гідний і надалі продовжувати роботу на посаді голови Харківської обласної державної адміністрації.

Про це О.ФЕЛЬДМАН сказав на прес-конференції, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН про те, чи порушуватиметься питання про зміну харківського губернатора, якщо прем’єр-міністром України стане Юлія ТИМОШЕНКО.

«АВАКОВ вважається одним з найкращих губернаторів у всій Україні», тому «розмова про губернаторство розглядатися не буде взагалі», - сказав О.ФЕЛЬДМАН.

«Я думаю, - додав він, - якби АВАКОВ менше любив Харківську область і не хотів би тут працювати, - а я знаю щонайменше 15 пропозицій щодо його переходу у Київ - він мав би вже можливість, мабуть, це зробити».

На думку А.ФЕЛЬДМАНА, «ті інсинуації, які проходять тут, спроби дестабілізувати обстановку - це все виходить з протиборчих таборів, у даному випадку від голови обласної ради (представника Партії регіонів Василя САЛИГІНА – УНІАН), який то подає про відставку губернатора на сесію, то знімає свою пропозицію про відставку губернатора з сесії, то говорить про позачергову сесію, то переносить цю сесію з розмов про звітність губернатора на березень. Тобто, там йде повний беспрєдєл».

Що стосується питання можливої зміни керівників районних держадміністрацій, то про це говорити зарано, хоча воно вже обговорюється, сказав О.ФЕЛЬДМАН.

«Ми говоримо з обласним керівництвом, з губернатором про те, що величезну частину в перемогу загальної демократичної коаліції внесли не лише люди «Нашої України”, а й Блоку Юлії ТИМОШЕНКО. Тобто, ми будемо старатися інтегрувати у владу людей, які можуть там працювати», - сказав представник БЮТ.

Говорячи про силові структури у Харкові, О.ФЕЛЬДМАН, зазначив, що тут слід очікувати “несподіваних змін”.

«З приводу силових відомств, я думаю, що це прерогатива Президента, і я не хочу займатися не своїм питанням, але запевняю вас, у Харкові будуть несподівані і великі зміни у складі силових структур», - сказав О.ФЕЛЬДМАН.