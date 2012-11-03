У Дніпропетровську міліція готується до матчу Дніпро - Металіст

Харків. 3 листопада. УНІАН. Дніпропетровська міліція переведена на посилений варіант служби у зв’язку з сьогоднішнім футбольним матчем «Дніпро» - «Металіст», який розпочнеться на стадіоні «Дніпро Арена» о 19. 30.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив заступник начальника Дніпропетровського міського управління внутрішніх справ Володимир Сідлецький.

За його словами, сьогодні громадський порядок у місті забезпечують майже 2 тисячі правоохоронців. Наразі патрулюються в’їзди в Дніпропетровськ на автошляху зі сторони Харкова та центральний залізничний вокзал.

В. Сідлецький повідомив, що фани «Металіста» замовили попередньо 1 тисячу квитків на матч.

За даними ГУ МВС у Дніпропетровській області, посилена охорона громадського порядку під час матчу 3 листопада викликана ймовірністю силових конфліктів між вболівальниками обох футбольних команд, оскільки «сьогодні спостерігається високий рівень напруженості у стосунках між фанами «Дніпра» та «Металіста».

Як повідомляв УНІАН, 9 квітня під час матчу «Дніпро» - «Металлист» на стадіоні «Дніпро Арена» вболівальники кидали файєри на футбольне поле, а після матчу влаштували бійку. Міліція затримала та притягла до адміністративної відповідальності понад 60 уболівальників.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА