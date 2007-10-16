Допомога постраждалим у Дніпропетровську

Харків. 16 жовтня. УНІАН. Харківський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді облдержадміністрації направив благодійну допомогу постраждалим внаслідок катастрофи, що сталася у Дніпропетровську.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника голови обласної державної адміністрації Людмилу БЄЛОВУ.

За її словами, працівники Центру перерахували свій одноденний заробіток на рахунок Дніпропетровського обласного центру соціальних служб для допомоги постраждалим.