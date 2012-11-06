На Харківщині завершили збирання соняшнику

Харків. 6 листопада. УНІАН. В Харківській області завершили збирання соняшнику.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на Департамент агропромислового розвитку ОДА,.

За інформацією Департаменту, з майже 382 тисяч га намолочено 897 тис тонн, середня врожайність становить 23,4 ц/га.

Крім цього, завершується збирання сої. З 51,68 тис га (94% від площі посівів) намолочено 62,5 тис. тонн, середня врожайність становить 12,1 ц/га.