Пилипчик: треба не балакати, а готуватися до зими

Харків. 16 жовтня. УНІАН. Депутат Харківської облради, колишній мер міста Михайло ПИЛИПЧУК заявив 16 жовтня, що на сесії облради треба було обговорювати не свободу слова, а підготовку до зими і бюджетні питання, передає «Сеть экстренного оповещения» з посиланням на «УРА-інформ».

«Питання, які розглядалися, і всі виступи, (на позачерговій сесії 15 і 16 жовтня депутати обговорювали питання про свободу слова в Харківській області – УНІАН) безперечно, дуже важливі», - сказав М.ПИЛИПЧУК. «Але трагедія у Дніпропетровську показала, - зауважив він, - що багато питань, на жаль, виходять з поля зору і обласної ради, і депутатів на місцях, - я вже не говорю про обласну державну адміністрацію, районні ради і тих, кому сьогодні необхідно цими питаннями займатися. Замість того, щоб заслухати звіти цілої низки керівників, які відповідають за підготовку області до зими, ми приділили багато уваги тому, що вже не одноразово обговорювалося».