Власенко припустив, що суд над Тимошенко буде перенесено

Харків. 12 листопада. УНІАН. Захисник екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко вважає, що завтрашнє засідання Київського районного суду Харкова з розгляду кримінальної справи проти його підзахисної щодо корпорації «Єдині енергетичні системи України» (ЄЕСУ) буде перенесено.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку С.Власенко висловив на брифінгу в Харкові.

Захисник напівжартома припустив, що розгляд справи буде перенесено на 17 грудня, коли може відбутися перше засідання новообраного парламенту.

«Я думаю, що справу буде перенесено. Суддя Костянтин Садовський вчергове зачитає заздалегідь готове рішення. Єдине дискусійне питання – це дата, на яку буде перенесена справа. Мені здається, що, скоріше за все, справа буде перенесена на 17 грудня», - сказав С.Власенко.

Він також висловив переконання, що Ю.Тимошенко не буде доставлена на завтрашнє судове засідання.

Захисник підкреслив, що Ю.Тимошенко відбуває покарання і тому немає права відмовлятися або не відмовлятися від участі у судових засіданнях.

С.Власенко процитував заяву Ю.Тимошенко від 8 листопада, у якій вона наголошує, що не може брати участі у судовому засіданні 13 листопада через погіршення стану здоров’я.

На думку захисника, заяви прокурорів та судді К.Садовського про те, що Ю.Тимошенко відмовляється брати участь у судових засіданнях, є маніпуляціями.

С.Власенко наголосив, що, відповідно до закону, суддя, знаючи, що Ю.Тимошенко перебуває на стаціонарному лікуванні, повинен був закрити провадження у справі до одужання підсудної.

«Я так розумію, що прокурори завтра почнуть співати ту ж саму пісню і, на жаль, суддя Садовський може продовжити співати ту ж саму пісню, що Юлія Володимирівна нібито вдесяте чи у дванадцятий раз відмовилася від прибуття на судовий розгляд цієї справи. Хочу нагадати для прокурорів, які, можливо, цього не знають, або для судді Садовського, який цього не знає, що Юлія Володимирівна перебуває в тюрмі, і вона не може відмовлятися або не відмовлятися від участі у судових засіданнях», - наголосив С.Власенко.

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила проти Ю.Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн грн, розкраданні і замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн грн податку на додану вартість, службовій підробці і в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.

Водночас захист наполягає, що справу щодо Ю.Тимошенко про діяльність ЄЕСУ було закрито в 2005 році законно, і це підтвердив Верховний Суд України.