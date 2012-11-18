Харківська СЕС зняла з реалізації 9 тонн небезпечних продуктів

Харків. 18 листопада. УНІАН. На Харківщині обласна санітарно-епідеміологічна станція у жовтні зняла з реалізації понад 9,5 тонн неякісних та небезпечних в епідемічному відношенні продуктів харчування.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської обласної санітарно-епідеміологічної станції.

Фахівці СЕС за минулий місяць здійснили 1,3 тис перевірок. Із 350 обстежених об’єктів харчової промисловості, громадського харчування, торгівлі, порушення санітарних норм виявлено на 122 (35,4%) об’єктах, із 27 обстеження водопровідних споруд під час 11 (40,7%) виявлені порушення, з 931 обстежених навчальних та оздоровчих закладів для дітей на 330 об’єктах зафіксовано порушення санітарних норм (35,5%).

За місяць на порушників санітарного законодавства СЕС наклала понад 505 штрафів на суму майже 72,6 тис грн. За реалізацію недоброякісної продукції застосовано штрафних санкцій на суму понад 9 тис грн, припинено експлуатація 21 об’єкта підвищеного епідемічного ризику.