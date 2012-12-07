Програма іпотечного кредитування буде фінансуватися на 100% - Добкін

Харків. 7 грудня. УНІАН. Програма іпотечного кредитування буде фінансуватися на 100%.

Про це в ефірі програми «Час влади» заявив голова Харківської обдержадміністрації Михайло Добкін.

«Всі ті мешканці Харкова та області, які взяли участь у цій програмі і оформили договори, і ті, хто сьогодні оформляють документи на придбання квартири, можуть без будь-яких сумнівів дивитися в завтрашній день. Ця стаття рішенням Верховної Ради виведена на рівень закону, тому вона буде фінансуватися завжди в повному обсязі», - сказав М.Добкін.

Губернатор висловив упевненість у тому, що фінансування всіх проектів, розпочатих минулого і позаминулого року, буде продовжено, повідомляє сайт ХОДА.