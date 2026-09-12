На наднизькій висоті: експерт припустив, чим Росія атакувала багатоповерхівку в Одесі

У місті значно зросла кількість поранених, серед них - діти. Дві людини не виходять на зв’язок.

Сьогодні російські окупанти під час масованої комбінованої атаки по Одесі застосували крилаті ракети морського базування 3М14 "Калібр" - на думку військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, саме така ракета могла влучити по житловому комплексу "Перлина" у курортній зоні міста.

За його словами, якщо не враховувати випадки, коли ракети цього типу запускалися, але були збиті на підльоті до міста, або пролітали над Одеською областю транзитом, востаннє "Калібри" безпосередньо атакували Одесу 23 липня 2023 року. Коваленко припустив, що цього разу російські військові намагалися вразити ціль, до якої не дістають ударні дрони-камікадзе, а застосування ракет 9М723 та 3М55 з якихось причин було неможливим.

"Але від цього не легше. Ракета влетіла в житловий комплекс на березі моря, і тут прямо гірке дежавю", – зазначив оглядач.

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Він нагадав про трагічний удар по житловому комплексу "Тірас" в Одесі у 2022 році, коли в багатоповерхівку влучила російська авіаційна крилата ракета Х-555 - тоді загинули одразу три покоління однієї родини.

Зараз, на думку аналітика, по житловому комплексу "Перлина" міг влучити "Калібр", який пересувався на наднизькій висоті.

"На мій первинний погляд, сьогоднішній удар по ЖК 44 "Перлина" став наслідком польоту 3М14 "Калібр" на наднизькій висоті", – зазначив він.

Коваленко пояснив, що для "Калібрів" характерний політ на висоті близько 20 метрів над рівнем моря, що має ускладнювати їх виявлення радарами. Біля берегової лінії ракета, за його словами, мала набрати висоту.

"Судячи з усього, ракета не набрала потрібної висоти й знесла пентхаус будинку", – припустив експерт.

Окремо він закликав не покладатися на поширене правило про "дві стіни".

"Міф про дві стіни не працює", – наголосив Коваленко.

За його словами, під час повітряної тривоги варто спускатися якомога нижче – у підвали, паркінги, бомбосховища чи інші укриття. Він вкотре закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та під час ракетних і дронових атак перебувати в безпечних місцях.

"Щоб не було статистики загиблих і постраждалих цивільних від російських ударів, цивільні мають перебувати в безпечних місцях. І це не ваша ванна кімната на 25-му поверсі. Це все, що нижче першого поверху", – наголосив Коваленко.

"Ворог біснується. Не дайте йому вбити себе", – закликав військово-політичний оглядач.

Тим часом начальник Одеської ОВА Олег Кіпер наголосив, що кількість людей, які постраждали на Одещині, значно зросла. Зокрема, станом на 11.00 внаслідок ворожої атаки постраждали 35 людей, серед них - пʼятимісячне немовля. Ще двоє людей не виходять на звʼязок, пошуково-рятувальні роботи тривають.

Удар по Одесі - головні новини

Як писав УНІАН, рано вранці 12 вересня російська армія завдала по Одесі удару, зокрема ракетами. Згодом було атаковано місто Чорноморськ. В Одесі сталося влучання по багатоповерхівці, яка розташована в районі Аркадії – через влучання там буквально знесено кілька верхніх поверхів. У Чорноморську уражено готель, житлові будинки тощо. Станом приблизно на 10.40 було відомо, що на Одещині постраждали 28 людей, серед них двоє дітей - немовля та 17-річний юнак.

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