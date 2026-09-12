У Кремлі відреагували на пропозицію Зеленського зустрітися з Путіним на саміті G20

Пєсков заявив, що запрошення Зеленського на зустріч у Москві залишається в силі.

Поки що не визначено, чи поїде російський диктатор Володимир Путін на саміт G20 у Маямі. Про це розповів прессекретар голови Кремля Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.

Також Пєсков відповів на пропозицію президента України Володимира Зеленського зустрітися з Путіним на полях саміту G20. Він вкотре заявив, що РФ хоче провести цю зустріч у Москві.

"Зеленський, якщо справді хоче зустрітися з Путіним, може приїхати до Москви, запрошення залишається в силі", – сказав прессекретар Путіна.

Відео дня

Зеленський готовий зустрітися з Путіним на саміті G20 у Маямі

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним на саміті G20 у Маямі, якщо його запросять туди.

"Ми маємо приїхати. Ми маємо зустрітися, поговорити й ухвалити рішення", – сказав український лідер.

За словами Зеленського, не матиме значення те, що саме він скаже главі РФ. Він підкреслив, що значення матиме лише результат.

Нагадаємо, що саміт G20 у Маямі відбудеться 14–15 грудня. Згідно з інформацією на офіційному сайті саміту, серед запрошених до участі в заході країн, що не входять до G20, Україна поки що відсутня.

Вас також можуть зацікавити новини: