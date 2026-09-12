Сили оборони уразили російський комбінат, що виробляє каучук для ракетного палива

Ступінь завданих збитків наразі уточнюється.

У ніч на 12 вересня підрозділи Сил оборони України уразили комбінат "Тольяттикаучук" у Тольятті Самарської області РФ. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

На території підприємства зафіксовано влучання з подальшою пожежею. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Зазначається, що комбінат "Тольяттикаучук" спеціалізується на виробництві синтетичних каучуків, мономерів, фракцій та високооктанових добавок до бензину. Синтетичні каучуки, зокрема, використовуються у виробництві твердого ракетного палива для тактичних і балістичних ракет.

Відео дня

"Робота по ключових військово-промислових об’єктах противника триває", - наголосили у Генштабі.

Українські удари по РФ – інші новини

Після удару Сил оборони по військово-морській базі в Новоросійську з’явилися супутникові та розвідувальні знімки, на яких аналітики виявили нові пошкодження російських кораблів. За оцінкою українських OSINT-аналітиків, одним із них може бути малий ракетний корабель проєкту 21631 "Буян-М", що є носієм крилатих ракет "Калібр" та "Онікс".

Раніше Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив ураження трьох кораблів Чорноморського флоту РФ: малого морського тральщика "Железняков", фрегата "Адмірал Ессен" та великого десантного корабля проєкту 11711 "Петр Моргунов".

Російська Федерація протягом найближчих 1,5 року може залишатися без близько третини своїх довоєнних потужностей з переробки нафти через українські удари по НПЗ та проблеми з ремонтом обладнання, повідомляло видання Bloomberg.

Вас також можуть зацікавити новини: