Сили оборони уразили російський комбінат, що виробляє каучук для ракетного палива

У ніч на 12 вересня підрозділи Сил оборони України уразили комбінат "Тольяттикаучук" у Тольятті Самарської області РФ. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
На території підприємства зафіксовано влучання з подальшою пожежею. Ступінь завданих збитків уточнюється.
Зазначається, що комбінат "Тольяттикаучук" спеціалізується на виробництві синтетичних каучуків, мономерів, фракцій та високооктанових добавок до бензину. Синтетичні каучуки, зокрема, використовуються у виробництві твердого ракетного палива для тактичних і балістичних ракет.
"Робота по ключових військово-промислових об’єктах противника триває", - наголосили у Генштабі.
Українські удари по РФ – інші новини
Після удару Сил оборони по військово-морській базі в Новоросійську з’явилися супутникові та розвідувальні знімки, на яких аналітики виявили нові пошкодження російських кораблів. За оцінкою українських OSINT-аналітиків, одним із них може бути малий ракетний корабель проєкту 21631 "Буян-М", що є носієм крилатих ракет "Калібр" та "Онікс".
Раніше Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив ураження трьох кораблів Чорноморського флоту РФ: малого морського тральщика "Железняков", фрегата "Адмірал Ессен" та великого десантного корабля проєкту 11711 "Петр Моргунов".
Російська Федерація протягом найближчих 1,5 року може залишатися без близько третини своїх довоєнних потужностей з переробки нафти через українські удари по НПЗ та проблеми з ремонтом обладнання, повідомляло видання Bloomberg.