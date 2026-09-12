Україна воює проти Росії навіть в Африці: CNN розкрив деталі секретних місій

Близько 15 українських фахівців працюють у Малі, де допомагають місцевим повстанцям, які протистоять російському Африканському корпусу.

Україна розширює боротьбу з Росією далеко за межі власної території. Українські оператори безпілотників працюють у пустелях Малі, допомагаючи місцевим силам, які воюють проти російських військ. Про це пише CNN.

За даними видання, близько 15 українських спеціалістів були направлені до Малі. Їхня робота пов'язана насамперед із підтримкою, навчанням та оперативною допомогою повстанцям на півночі країни.

Українські оператори працюють дистанційно

Українські військові співпрацюють із переважно туарезьким угрупованням, відомим як Фронт визволення Азавада.

Відео дня

Один із українських операторів розповів CNN, що координує роботу місцевих бійців дистанційно. За його словами, сигнал із безпілотника надходить до нього через інтернет, після чого він передає оператору по радіо інформацію про подальші дії.

"Я координую їхні операції дистанційно. Сигнал від їхнього дрона надходить до мене через інтернет, і я одразу ж повідомляю їм по радіо, що робити і куди летіти", – розповів військовий.

Він наголосив, що сам не виходить на передову, оскільки отримав відповідний наказ від командування.

Український досвід використовують у різних країнах

За інформацією джерела CNN в українській розвідці, українські фахівці також перебували в Судані. Крім того, військові з Чаду, Нігеру та Буркіна-Фасо приїжджали до Малі, щоб навчатися використання безпілотників у українських військових.

Україна також відправляла групи військових експертів щонайменше до п'яти країн Близького Сходу. Там вони навчали місцеві сили протидіяти іранським ударним безпілотникам "Шахед", які Росія активно застосовує проти України.

В обмін на військові ноу-хау Київ, за даними CNN, отримував угоди про співпрацю у сфері безпеки та обіцянки щодо постачання боєприпасів.

У пустелі доводиться змінювати тактику

Умови в Малі суттєво відрізняються від українського фронту. Вдень температура регулярно перевищує 43 градуси, а вночі різко падає. Пісок і пил створюють додаткові проблеми для техніки.

За словами представника української розвідки, спека та пил швидше виводять із ладу обладнання. Доводиться адаптувати фільтри, системи охолодження, захист електроніки та батареї.

Водночас відрізняється і сама тактика. Співрозмовник видання каже:

"В Україні це висока інтенсивність, масовані удари, постійний тиск. Тут це радше маневрена війна на великих територіях, засідки, контроль маршрутів, робота невеликими групами та залежність від знання місцевості".

За його словами, українці навчають місцевих бійців тактики, тоді як самі українські військові переймають від них навички виживання та ведення бою в пустельній місцевості.

Українці допомагали боротися з росіянами в Кідалі

Українські військові також розповіли CNN про операції навколо стратегічно важливого міста Кідал на півночі Малі.

На початку року повстанці-туареги та бойовики, пов'язані з "Аль-Каїдою", одночасно атакували російські сили. Росія тоді звинуватила Київ у причетності до операції, заявивши, що українські та європейські інструктори нібито навчали повстанців перед штурмом.

Представник української розвідки заявив CNN, що мета таких операцій – тиснути на Росію та демонструвати, що Москва не є надійним союзником для інших країн.

"Ми перетворюємо наш досвід у сфері (безпілотників) на інструмент зовнішньої політики", – сказав він.

Українські військові працюють і в Лівії

За даними CNN, українські оператори військово-морських безпілотників перебувають також на північному заході Лівії. Їхній підрозділ використовує базу в Місраті як майданчик для операцій проти російського "тіньового" флоту.

Йдеться про нафтові танкери, за допомогою яких Росія обходить міжнародні санкції та продовжує продавати нафту, фінансуючи свою війну.

Одного разу український військово-морський безпілотник, який перевозив вибухівку, втік від операторів і опинився біля грецького острова Лефкада. Греція висловила Україні дипломатичний протест, після чого Київ офіційно вибачився.

Росія теж використовує Африку для випробування зброї

Москва водночас активно зміцнює військову присутність у Сахелі. Після ліквідації угруповання "Вагнера" Росія об'єднала його залишки зі своїми регулярними військами та створила Африканський корпус, який підтримує лояльні Кремлю уряди.

Росія намагається закріпитися в регіоні, де після виведення французьких та інших західних військ утворився вакуум безпеки. Натомість Москва отримує політичний вплив, гроші та доступ до природних ресурсів.

Українська розвідка вважає, що протистояння в Африці має для Києва не лише військове, а й стратегічне значення. Український оператор каже:

"Це тисне на них. Вся ця історія має як психологічні, так і реальні наслідки".

Активність РФ в Африці - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Росія стрімко розширює свою військову присутність у Лівії, активізуючи операції на шести ключових авіабазах. За даними Національного агентства геопросторової розвідки США, ці дії є частиною ширшої місії з розширення впливу Москви в Північній Африці та Сахелі.

Розширення зосереджено на авіабазах Джуфра, Аль-Хадім, Гардабія, Брак-ель-Шат, Маатен-ель-Сарра та Таманхінт, розташованих у центральній, східній та південній Лівії.

За даними українського МЗС, Росія завербувала до лав своїх збройних сил щонайменше 2982 особи з 37 африканських країн.

Вас також можуть зацікавити новини: