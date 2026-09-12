Коробка iPhone майже спорожніла: Apple прибрала з комплекту ще дещо

З огляду на те що компанія дедалі активніше переходить на eSIM, наступним кандидатом на зникнення може стати "скріпка" для SIM-карти.

Apple прибрала документацію з комплекту поставки iPhone 18 Pro, що випливає з офіційних специфікацій смартфона. Тепер пристрої продаватимуться лише разом із кабелем USB-C для зарядки довжиною 1 м.

У країнах, де iPhone випускається з фізичним слотом для SIM-карти, Apple додатково кладе в коробку "скріпку" для її виймання. У мережі припускають, що в майбутньому компанія може повністю відмовитися від таких версій смартфонів – скрізь вони продаватимуться лише з eSIM.

Такий крок є продовженням стратегії виробника щодо скорочення обсягу роздрібної упаковки і оптимізації використання сировини. Раніше, починаючи з серії iPhone 12, Apple перестала додавати до комплекту зарядний адаптер і дротові навушники EarPods. Після цього багато виробників смартфонів зробили те саме.

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А ось як змінилася коробка з iPhone з 2007 року. У той час Apple додавала до комплекту не тільки кабель, адаптер і навушники, а й док-станцію та навіть серветку з мікрофібри.

Незважаючи на скорочення комплектації, iPhone дорожчають. Цього року Apple підвищила ціни на iPhone 18 Pro та 18 Pro Max на 100 доларів порівняно з iPhone 17 Pro та 17 Pro Max. У компанії послалися на глобальну кризу пам’яті, яка торкнулася й їх.

Нагадаємо, 9 вересня Apple провела велику презентацію своїх новинок. Головним анонсом став перший iPhone зі складаним екраном. Флагманські iPhone 18 Pro теж отримали чимало нововведень, а ось базову версію перенесли на 2027 рік.

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