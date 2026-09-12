РФ атакувала завод польської компанії, що виробляє сантехніку, - ЗМІ

У ніч на 12 вересня Росія атакувала завод польської компанії Cersanit SA у Звягельському районі Житомирської області, який виробляє керамічну плитку і сантехніку. Про це Forbes Ukraine повідомили очевидці. Водночас, офіційних коментарів від компанії поки що немає.
Раніше Державна служба з надзвичайних ситуацій зазначила, що внаслідок ворожого удару цієї ночі сталося загоряння на території одного з підприємств у Звягельському районі.
Інформація про постраждалих та загиблих не надходила.
Варто зазначити, що предметом основної діяльності Cersanit є виробництво та дистрибуція продуктів, що використовуються для оснащення ванних кімнат та інших приміщень, а також простору навколо будинку. Пропозиція включає широкий спектр колекцій керамічної плитки, кераміки для ванної кімнати, унітазів, кришок для унітазів, меблів для ванної, ванн та арматури.
Удари РФ по території України – останні новини
Як повідомляв УНІАН, у ніч на 12 вересня Росія втретє за останній місяць атакувала "Запоріжсталь" балістичними ракетами.
Чотири ракети влучили у виробничий майданчик підприємства, яке після попередніх ударів 11 і 27 серпня досі не відновило виробництво.
Внаслідок чергової атаки ворога пошкоджено основне та допоміжне обладнання доменного й мартенівського цехів, енергосистему та мережі підприємства, логістичну інфраструктуру. Загиблих немає. Четверо працівників комбінату зазнали травм різного ступеня тяжкості. Оскільки після попередніх атак комбінат не працював, загрози техногенної аварії немає.