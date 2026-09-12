Окупанти отримали нові партії танків: серед них - найпотужніший російський Т-90М

Машини отримали вдосконалений всеракурсний захист.

"Уралвагонзавод" (УВЗ) передав окупаційній армії нові партії танків Т-90М "Прорив" і Т-72Б3М. Про це російська корпорація повідомила у своєму Telegram-каналі.

Бойові машини отримали вдосконалений всеракурсний захист. "Робота над підвищенням захищеності бронетехніки ведеться безперервно", – кажуть в УВЗ.

Т-90М "Прорив" – остання версія російського основного бойового танка Т-90, який своєю чергою є глибокою модернізацією радянського Т-72.

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Т-90М зберіг класичне для Т-90 компонування: відділення управління розташоване в передній частині корпусу, бойове – у центральній, а моторно-трансмісійне – у кормі. Екіпаж танка складається з трьох осіб – механіка-водія, командира та навідника.

Танк отримав модернізовану 125-мм гладкоствольну гармату 2А46М-5. Т-90М оснащений модульним динамічним захистом третього покоління "Релікт".

Російські ЗМІ всіляко вихваляють танк, тоді як на Заході його оцінюють значно критичніше, іноді називаючи "провалом".

Одним із ключових недоліків є низька швидкість заднього ходу, через яку машина не може оперативно залишити небезпечну зону.

Автомат заряджання танку вважається небезпечним для екіпажу через розміщення боєкомплекту в бойовому відділенні, хоча принаймні частина боєкомплекту винесена за межі жилого відсіку в спеціальний забаштовій короб.

Що стосується Т-72Б3М, то він є простішою та економнішою альтернативою Т-90М. Танк являє собою покращений Т-72 із доведенням окремих характеристик до рівня доволі старого Т-90А.

Танки сімейства Т-72Б3 зазнали дуже великих втрат під час вторгнення в Україну. Були зафіксовані, зокрема випадки, коли внаслідок детонації боєкомплекту в машин відривало башти. Відомо багато випадків захоплення покинутих танків Т-72Б3 Україною.

Російські танки – інші новини

Нещодавно УНІАН повідомляв, що "Уралвагонзавод" (УВЗ) розпочав серійне виробництво штурмових комплектів всеракурсного захисту для танків Т-80БВМ.

Росіяни створили захист з урахуванням досвіду використання польових версій. Новий комплект забезпечує всеракурсний захист бойової машини. У разі влучання сталеві троси деформують корпус кумулятивного боєприпасу або змушують його спрацювати на безпечній відстані від основної броні.

Ще раніше стало відомо, що в Росії під час транспортування залізницею помітили модернізований Т-80БВМ. Бойова машина отримала оновлений протидроновий захист.

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