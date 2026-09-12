Росія продасть Індії літаки, непридатні до індійського клімату, - ЗМІ

Потенційним покупцем названо авіакомпанії, які фактично не здатні оплатити цю покупку.

Росія заявила про масштабні домовленості щодо постачання Індії 85 пасажирських літаків Ил-114-300, які де-факто неможливо повноцінно експлуатувати в кліматичних умовах цієї країни. Про це повідомляє видання Defense Express.

Про домовленості російська "Объединенная авиастроительная корпорация" повідомила після виставки "Иннопром", що проходила 6–9 вересня в Єкатеринбурзі. У РФ їх представили як значний успіх авіабудівної галузі. Проте, як зазначає видання, фактичний зміст документів суттєво відрізняється від гучних заяв про продаж 85 літаків.

Зокрема, з індійською Pinnacle Air було підписано лише договір про наміри, за яким компанія надалі ще тільки має укласти контракти на 50 Ил-114-300. Решта 35 літаків фігурують у меморандумі про взаєморозуміння зі Sleek Aviation. Тобто твердих контрактів на постачання літаків наразі немає.

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При цьому потенційні покупці виглядають дуже дивно. Так, компанія Pinnacle Air, за даними її сайту, має лише близько 30 співробітників і займається чартерними перевезеннями, зокрема пропонує польоти на бізнес-джетах Gulfstream G200 та гвинтових Beechcraft King Air. Sleek Aviation, своєю чергою, не має навіть власного сайту, зареєстрованих на себе літаків або помітної діяльності. Компанію заснували у 2018 році.

"Таким чином, вірогідність того, що Pinnacle Air та Sleek Aviation дійсно можуть замовити 50 та 35 Ил-114-300, виглядає більш ніж сумнівною", – зазначає Defense Express, зауважуючи, що йдеться про партію літаків, що обійдеться в мільярди доларів.

Питання є і щодо здатності РФ виконати таке замовлення. Перший серійний Ил-114-300 у Росії очікують лише наприкінці 2026 року – із трирічним запізненням. А на розгортання великосерійного виробництва, вочевидь, знадобляться роки.

Але найцікавішим в цій історії є навіть не це. Аналітики звернули увагу, що Ил-114-300 взагалі-то зовсім не підходить для індійського клімату.

У червні російське агентство повітряного транспорту видало сертифікат, відповідно до якого цей літак наразі дозволено експлуатувати за температури від -9 до +25 градусів за Цельсієм та на аеродромах не вище 1000 метрів над рівнем моря. Також заборонені польоти в умовах обледеніння та грози.

Для Індії такі параметри є особливо проблемними. На півдні країни навіть узимку середньодобова температура не опускається нижче +25°C, та й у Делі денні максимуми можуть становити +25–32°C протягом усього року. Тобто в половині Індії цей літак не можна експлуатувати взагалі, а на решті її території - хіба що вночі і якщо немає грози, які часто трапляються в тропічному кліматі.

Новини світу

Як писав УНІАН, США надали Польщі 4 млрд доларів кредиту за програмою Foreign Military Financing для закупівлі американського озброєння. Заступник міністра оборони Павло Бейда уточнив, що кошти підуть на фінансування аеростатів Barbara, модернізацію F-16, закупівлю Apache та розвиток проєкту Wisla. Загалом із 2022 року Польща отримала від США вже 11 млрд доларів кредитів, а також є найбільшим бенефіціаром європейської програми SAFE на понад 50 млрд доларів.

Також ми розповідали, що російський представник наступного тижня візьме участь у зустрічі міністрів енергетики G20 в Г’юстоні. Поки що не уточнюється, хто саме представлятиме Росію, але серед учасників будуть американські чиновники та представники енергетичного сектору Європи й Азії.

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