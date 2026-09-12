Чим iPhone 18 Pro відрізняється від 17 Pro: характеристики, про які варто знати

Основні зміни стосуються продуктивності, камер, автономності та швидкості дротової зарядки.

Нові iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max багато в чому повторюють торішні моделі, але Apple внесла низку точкових покращень для тих, хто вирішить перейти з 17 Pro. Основні зміни стосуються продуктивності, камер, автономності та швидкості дротової зарядки.

Декілька ключових характеристик залишилися без змін. iPhone 18 Pro та 18 Pro Max зберегли дисплеї діагоналлю 6,3 та 6,9 дюйма, пікову яскравість до 3000 ніт, а надширококутна та телеоб'єктив, як і раніше, мають роздільну здатність 48 Мп. MagSafe та Qi2 також залишилися обмеженими потужністю 25 Вт.

Портал MacRumors розповів про головні відмінності iPhone 17 Pro від iPhone 18 Pro.

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Чипсет A20 Pro замість A19 Pro – на 20% вища продуктивність CPU та на 40 % вища продуктивність GPU.

7-ядерний GPU замість 6-ядерного в A19 Pro.

Удвічі вища продуктивність обробки ШІ завдяки новому Dual Neural Engine з двома блоками по 16 ядер.

Нова система охолодження – площа випарної камери збільшена втричі, що забезпечує на 40% вищу продуктивність під час тривалих навантажень.

Зменшений Dynamic Island, який може одночасно відображати до трьох Live Activities.

48-Мп основна камера зі змінною діафрагмою – значення ƒ/1,48, ƒ/1,8, ƒ/2,8 і ƒ/4 замість фіксованої ƒ/1,78 у iPhone 17 Pro.

Приблизно на 50% краща якість зйомки при слабкому освітленні на основну камеру.

Нові ручні налаштування камери – можна самостійно змінювати діафрагму, витримку та баланс білого.

Нова функція Apple Reference Image для створення автентифікованих фотографій, дані яких неможливо змінити після зйомки.

Кінематографічні ефекти тепер можна додавати після зйомки відео.

Кінематографічний режим у 4K Dolby Vision до 60 кадрів/с замість 30 кадрів/с у попереднього покоління.

Таймлапс у 4K Dolby Vision.

Покращений Audio Mix із якіснішою обробкою голосу та ізоляцією музики.

Нове інтелектуальне відстеження фокусу для фотографій і відео.

Покращена зйомка відео при слабкому освітленні у роздільній здатності 1080p.

До 36 годин відтворення відео на iPhone 18 Pro проти 33 годин у iPhone 17 Pro.

До 45 годин відтворення відео на iPhone 18 Pro Max проти 39 годин у iPhone 17 Pro Max.

Швидша дротова зарядка – до 50% за 15 хвилин замість 20 хвилин у попередніх моделей.

Версія iPhone 18 Pro з 2 ТБ пам'яті – раніше максимальний обсяг накопичувача у 6,3-дюймової Pro-моделі становив 1 ТБ.

Нові кольори – Black, Silver, Glacier і Burgundy замість Silver, Cosmic Orange і Deep Blue.

Збільшена вага – iPhone 18 Pro став важчим на 5 г, а iPhone 18 Pro Max – на 16 г.

Ціна зросла на $100 – iPhone 18 Pro коштує від $1199, а iPhone 18 Pro Max – від $1299.

Попередні замовлення на iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max стартують 12 вересня, а продаж нових смартфонів розпочнеться 18 вересня.

Нагадаємо, 9 вересня Apple провела велику презентацію своїх новинок. Головним анонсом став перший iPhone зі складаним екраном. Флагманські iPhone Pro також отримали чимало нововведень, а ось базову версію перенесли на 2027 рік.

Раніше стало відомо, що Apple прибрала документацію з комплекту поставки iPhone 18 Pro. Тепер смартфони продаватимуться лише разом із кабелем USB-C для зарядки.

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