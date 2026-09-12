Apple не закінчила з анонсами: до кінця року компанія покаже ще 8 пристроїв

З огляду на кількість очікуваних новинок, Apple, ймовірно, проведе ще одну презентацію в жовтні-листопаді.

Після вересневої презентації Apple, на якій компанія представила iPhone 18 Pro, перший складаний iPhone, AirPods 5 та нове покоління Apple Watch, у виробника все ще залишається кілька новинок на 2026 рік. За даними MacRumors, у найближчі місяці Apple може представити ще 8 продуктів.

З огляду на кількість очікуваних новинок, Apple, ймовірно, проведе ще одну презентацію в жовтні-листопаді. Основна увага на ній буде приділена Mac та пристроям для розумного дому.

Новий iPad mini

Однією з очікуваних новинок стане оновлений iPad mini. Планшет може отримати чіп A19 Pro або A20 Pro, OLED-екран, нову акустичну систему без звичних отворів у корпусі та захист від води.

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Якщо Apple обере платформу A20 Pro, це буде той самий процесор, який дебютував у iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max та iPhone Duo.

Нові Mac

Apple також готує кілька оновлень комп’ютерів. 24-дюймовий iMac із процесором M6 та новими кольорами має замінити поточну модель із M4, яка вийшла у 2024 році. При цьому серйозних змін у дизайні не очікується. Разом із ним дебютує базовий 14-дюймовий MacBook Pro з чіпом M6.

Найцікавішою новинкою може стати повністю перероблений MacBook Pro з OLED-дисплеєм. Крім того, на користувачів чекає довгоочікувана поява сенсорного шару та переробленого вирізу в стилі Dynamic Island, як у iPhone. Але терміни поки залишаються невизначеними: пристрій можуть представити наприкінці 2026 року, а можуть перенести на початок 2027-го.

Також ходять чутки, що такий ноутбук називатиметься MacBook Ultra, а macOS 27 буде адаптована для сенсорного керування. У топовій конфігурації потенційно може використовуватися навіть чіп M5 Ultra.

Пристрої для розумного дому

Apple продовжить розвивати напрямок "розумного дому". Виробник готує нову версію Apple TV, яка отримає процесор A17 Pro або новіший, 8 ГБ оперативної пам’яті для роботи Apple Intelligence, підтримку функцій штучного інтелекту Siri та оновлений пульт Siri Remote. Зовнішній вигляд приставки залишиться незмінним.

Також очікується оновлений HomePod mini. Йому приписують більш сучасний чип із підтримкою Siri AI, покращену якість звуку, N1 із Wi-Fi 7 та чіп Ultra Wideband другого покоління. Крім того, Apple готує нові кольори, зокрема червоний.

Ще однією новинкою стане Home Hub – абсолютно новий пристрій для керування розумним будинком. Йому приписують квадратний дисплей діагоналлю від 6 до 7 дюймів, чіп A18 або новіший, підтримку Apple Intelligence та FaceTime. Пристрій випускається у двох варіантах: настільний із вбудованою колонкою та настінний.

Нові навушники Beats

Останньою з восьми очікуваних новинок стануть Beats 360 – повнорозмірні навушники з дизайном у дусі AirPods Max. Їм приписують змінні амбушури та наголов’я, захист від води за стандартом IPX4 та систему шумозаглушення, яка буде приблизно у 2 рази ефективнішою, ніж у Beats Studio Pro.

За даними MacRumors, компанія може представити Beats 360 ще до кінця вересня – у форматі прес-релізу.

Bloomberg пише, що на початку 2027 року Apple представить одразу три нових смартфони. Йдеться про запуск нової версії iPhone Air, "середньобюджетного" iPhone 18e та базового iPhone 18.

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