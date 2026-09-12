Рекорд за 9 років: Росія різко наростила кількісь ядерних боєголовок, - SIPRI

На початок 2026 року цей показник досяг найвищого рівня з 2017 року.

Росія продовжує нарощувати кількість розгорнутих ядерних боєголовок. Про це йдеться у щорічному звіті Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI) "Світові ядерні сили" за 2026 рік.

За оцінками аналітиків, станом на січень 2026 року загальний ядерний арсенал Росії становив 5420 боєголовок. Із них 2604 перебували у центральному сховищі, 1020 вважалися знятими з озброєння, а 1796 були розгорнуті на носіях і готові до застосування.

Росія нарощує розгорнутий ядерний арсенал

Кількість ядерних боєголовок, розміщених на носіях, у Росії зростає четвертий рік поспіль. У 2022 році таких боєзарядів було 1588, у 2023-му – 1674, у 2024-му – 1710, а у 2025 році – 1718.

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Порівняно з 2020 роком Москва збільшила кількість розгорнутих боєголовок приблизно на 14%. Це найвищий показник із 2017 року, коли на носіях перебувало близько 1950 російських ядерних боєзарядів.

Для порівняння, Сполучені Штати не змінили кількість розгорнутих боєголовок – їх близько 1770. Франція та Велика Британія мають відповідно 280 та 120 таких боєзарядів.

Китай також збільшує розгорнутий арсенал: за рік його кількість зросла з 24 до 34 боєголовок. Загалом Пекін, за оцінкою SIPRI, має близько 620 ядерних боєголовок.

Що входить до ядерної тріади Росії

За оцінкою SIPRI, наземні сили Росії потенційно можуть нести до 1092 ядерних боєзарядів. Приблизно 892 з них нині розгорнуті на міжконтинентальних балістичних ракетах.

Російський військово-морський флот має 13 стратегічних атомних підводних човнів із потенціалом у 928 боєголовок. Водночас дві субмарини перебувають на комплексному ремонті, тому фактична кількість доступних флоту розгорнутих боєзарядів оцінюється у 704.

Ще близько 586 боєголовок припадає на стратегічні бомбардувальники.

У SIPRI зазначають, що у 2025 році російські Повітряно-космічні сили зазнали оперативних втрат через удари Сил оборони України по авіабазах. Після цього російське командування розосередило частину стратегічної авіації, зокрема літаків Ту-160М та Ту-95МС, на віддалених аеродромах.

Модернізація ядерних сил стикається з проблемами

Попри нарощування розгорнутого арсеналу, програма модернізації ядерних сил Росії стикається із затримками. Серед причин експерти називають західні санкції, проблеми російської промисловості та пріоритет виробництва звичайних озброєнь для війни проти України.

Водночас Москва продовжує розгортати нові ракетні системи, зокрема комплекси "Орєшнік", у тому числі на території Білорусі.

Окремо у звіті звертають увагу на зростання секретності навколо ядерних арсеналів. Одним із факторів стало завершення у лютому 2026 року терміну дії російсько-американського Договору про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3), який не був продовжений.

Експерти SIPRI попереджають, що тенденція до збільшення кількості оперативних ядерних боєголовок може зберегтися і навіть прискоритися найближчими роками:

"Хоча загальна світова кількість ядерних боєголовок продовжує зменшуватися в міру поступового демонтажу знятої з озброєння зброї, спостерігається щорічне збільшення кількості оперативних ядерних боєголовок. Ця тенденція, ймовірно, збережеться і, можливо, прискориться в найближчі роки".

Ядерні арсенали - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Південна Корея оцінює, що Північна Корея володіє від 80 до 120 ядерних боєголовок, назвавши цифру, яка значно перевищує нещодавнє твердження президента США Дональда Трампа про те, що Пхеньян має 57 одиниць ядерної зброї.

Міністр оборони Південної Кореї Ан Гю-бак повідомив депутатам, що визначити точну цифру складно. Згодом він пояснив, що ця цифра базується на оцінках приватних дослідницьких організацій, додавши, що збройні сили Південної Кореї не можуть офіційно підтвердити ці дані.

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