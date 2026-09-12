'Зникне з карти світу': Медведєв пригрозив знищити країну НАТО

Опальний політик заявив, що Росія нібито завдасть удару по Литві в разі появи на її території ядерної зброї.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв знову виступив із ядерними погрозами на адресу європейської країни. Він заявив, що Москва може завдати удару по Литві, якщо на її території буде розміщено ядерну зброю.

Про це Медведєв заявив під час візиту до Північно-Західного федерального округу Росії, який межує з Литвою. Його слова цитують російські пропагандистські медіа.

Російський посадовець відреагував на ініціативу Вільнюса щодо скасування конституційної заборони на розміщення ядерної зброї на території країни.

Відео дня

"Вони даремно це роблять", – заявив Медведєв.

Він також заявив, що в разі розміщення ядерного озброєння Росія нібито може вдатися до військової відповіді:

"За них ніхто не заступиться. Ось навіть якщо там буде випалене поле, жодні інші країни за них воювати не стануть".

Медведєв також поставив під сумнів готовність країн НАТО застосувати статтю 5 Північноатлантичного договору, яка передбачає колективну оборону держав-членів Альянсу.

"Литва зникне з карти світу", – пригрозив він.

Що передувало

Заява Медведєва прозвучала на тлі дискусії у Литві щодо можливого розміщення американської ядерної зброї. У червні міністр оборони Литви Робертас Каунас повідомив, що Вільнюс веде переговори зі Сполученими Штатами щодо можливого розміщення ядерної зброї США на території країни.

На початку липня Сейм Литви розпочав процедуру скасування статті 137 Конституції, яка забороняє розміщення на території країни військових баз інших держав та ядерної зброї.

9 вересня Комітет Сейму з питань права та правопорядку підтримав цю ініціативу. Спікер литовського парламенту Юозас Олекас заявив, що відповідна заборона більше не відповідає сучасним геополітичним реаліям.

Вчора, 11 вересня, речник Кремля Дмитро Пєсков також пригрозив Вільнюсу, заявивши, що в разі розміщення ядерного арсеналу Литва нібито опиниться під прицілом російської ядерної зброї.

Згодом правитель Росії Володимир Путін заявив, що Москва нібито "ніколи не загрожувала" європейцям, назвавши твердження про російські погрози вигадкою. Водночас він пригрозив війною Європі, якщо її війська опиняться в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: